Ultime News

24 Nov 2025 Carenza organico in polizia, allarme
Sap: "Situazione al collasso"
24 Nov 2025 Fuga di monossido in azienda,
13 persone intossicate
24 Nov 2025 Anna Zanibelli presenta
il suo libro a Soncino
24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
Nazionali

Elezioni Regionali 2025: risultati di Campania, Puglia e Veneto in diretta

(Adnkronos) – Urne chiuse in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali 2025 che si sono svolte tra ieri e oggi, domenica 23 e lunedì 24 novembre. Dalle 15 di oggi, via allo spoglio in attesa dei risultati, mentre il quadro si delinea con exit poll e proiezioni sui duelli per la carica di governatore nelle 3 regioni.  

 

In netto calo il dato dell’affluenza: secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno.  

