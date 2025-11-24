Ultime News

24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
24 Nov 2025 Al Campus Città di Cremona
incontro sulla cybersicurezza
24 Nov 2025 Un premio letterario per i giovani
che valorizzano la Lombardia
24 Nov 2025 Bando "Nuova impresa": in arrivo
altri 4 milioni di euro
Nazionali

Ornella Vanoni, oggi i funerali a Milano – La diretta

(Adnkronos) –
L’ultimo saluto a Ornella Vanoni. Oggi lunedì 24 novembre sono in programma i funerali della cantante morta venerdì all’età di 91 anni. La cerimonia, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming, si svolgerà dalle 14.45 nella chiesa di San Marco nel quartiere Brera. Le esequie saranno trasmesse su Raiuno, nel corso della puntata odierna di La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, e su Rete4. 

 

Oggi, intanto, alle 10 ha riaperto la camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...