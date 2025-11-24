Ultime News

24 Nov 2025 Si è spenta Adriana Eugenidi
docente e colonna del Torriani
24 Nov 2025 Bilancio di previsione: progetti
per lo sviluppo e l’innovazione
24 Nov 2025 L'odissea di una 50enne monorene
Asst: condanna e maxi risarcimento
24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
Nazionali

Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

(Adnkronos) – Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, biotech israeliana quotata al Nasdaq di Wall Street e alla borsa di Tel Aviv. Lo si legge in una nota. L’ex presidente del Consiglio, attuale senatore e leader di Italia viva, seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain.  

“Desidero dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l’ora di lavorare insieme a lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex”, ha dichiarato Shai Novik, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex.  

“Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex, un’azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro”, dice il leader di Italia Viva. “Vedo un potenziale reale nelle tecnologie blockchain e nell’emergere di modelli basati sulla previsione che incoraggiano una maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...