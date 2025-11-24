Ultime News

Roma, condannato in appello protagonista video hit ‘Amico del Quore’ di Achille Lauro

(Adnkronos) – Condannato in appello a 13 anni e tre mesi per tentato omicidio Fabio Salandri, protagonista del brano ‘Amico del Quore’ di Achille Lauro. I giudici della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma hanno ridotto la condanna per il cugino, Marco Antoniucci, con una pena di 13 anni rispetto ai 15 del primo grado. I fatti risalgono al febbraio 2023 e i due, arrestati nel giugno dello stesso anno, sono accusati di tentato omicidio e porto d’armi abusivo perché “dopo aver fatto irruzione nell’abitazione” di Marco Canali al Tufello gli avrebbero sparato “numerosi colpi di pistola” alle gambe “colpendolo alle arterie femorali, sedi vascolari vitali” come si legge nel capo di imputazione, “così compiendo atti idonei a cagionarne la morte”. 

Salandri era protagonista del video della hit ‘Amico del Quore’, brano del 2016 che gli aveva dedicato Achille Lauro, del tutto estraneo alle indagini. “Attendiamo di leggere le motivazioni e valuteremo ricorso in Cassazione” commenta all’Adnkronos l’avvocato Emilio Losso, che difende i due cugini.  

