24 Nov 2025 Si è spenta Adriana Eugenidi
docente e colonna del Torriani
24 Nov 2025 Bilancio di previsione: progetti
per lo sviluppo e l’innovazione
24 Nov 2025 L'odissea di una 50enne monorene
Asst: condanna e maxi risarcimento
24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
Spagna, “attacco jihadista” a Madrid: 18enne ferisce tre persone

(Adnkronos) – Tre persone sono state ferite a Madrid da un 18enne in quello che è stato definito un “attacco jihadista”. Lo ha riferito il giornale OkDiario, secondo cui l’aggressione è avvenuta sabato intorno alle 14 nel centro della capitale spagnola.  

Gli agenti hanno trovato il sospetto, identificato come “maghrebino”, a casa sua, dopo essere stati allertati dal fratello, preoccupato per il “comportamento aggressivo”. Gli agenti dell’unità antiterrorismo hanno tentato dapprima di immobilizzare con il taser il 18enne, armato di machete, che urlava “Allah akbar”, poi hanno aperto il fuoco, ferendolo in modo grave. Il giovane è ricoverato in ospedale, mentre le autorità hanno aperto un’inchiesta per “attentato jihadista”. 

