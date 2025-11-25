Ultime News

25 Nov 2025 50 anni dopo la Baldesio celebra
argento mondiale di Merli e Sbruzzi
25 Nov 2025 25 novembre, all'Aselli flash mob
contro la violenza sulle donne
25 Nov 2025 Cinzia Scaffidi chiude la rassegna
"Camminare su un filo di seta"
25 Nov 2025 Codice rosso, nel 2025 già perseguiti
dai Carabinieri 40.803 reati
25 Nov 2025 Raduno a Cremona per gli
associati lombardi di "50&Più"
Nazionali

Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi’ su Rai 1 vince la prima serata

(Adnkronos) – ‘Il Commissario Ricciardi’ ha vinto la prima serata di ieri, 24 novembre, con il 22,1% di share. L’ultima puntata della fiction di Rai 1 con Lino Guanciale è stata vista da 3.724.000 telespettatori. Su Canale 5 ‘Grande Fratello’ ha conquistato 1.887.000 telespettatori e il 14,5%. Su Rai 3 ‘Lo Stato delle Cose’ ha totalizzato 1.077.000 telespettatori e il 7,2% di share. Su Italia 1 il film ‘Fast & Furious 8’ ha intrattenuto 976.000 telespettatori, raggiungendo il 6% di share. Su Tv8 ‘GialappaShow’ ha segnato 793.000 telespettatori e il 4,9% di share. Poco sotto con il 4,8% di share c’è ‘Quarta Repubblica’, in onda su Rete 4, visto da 621.000 telespettatori. 

Su Rai 2 ‘Lo Spaesato’ ha intrattenuto 723.000 telespettatori, totalizzando il 4,3% di share. Su La 7 ‘La Torre di Babele’ ha raggiunto 744.000 telespettatori e il 4% di share. Infine, sul Nove ‘Little Big Italy’ ha ottenuto 411.000 telespettatori e il 2,3% di share.  

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.657.000 telespettatori e il 26,6% di share. Su Rai 1 ‘Cinque Minuti’ ha interessato 4.171.000 telespettatori (20,3%), mentre ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.822.000 telespettatori e il 22,6% di share.  

