Bodo Glimt-Juve interrotta per neve in Youth League. La situazione verso la partita di Champions di stasera

(Adnkronos) –

Bodo Glimt-Juventus di Champions League in programma stasera, martedì 25 novembre, è a forte rischio per neve. La partita di coppa è fissata alle 21, ma le rigidissime temperature norvegesi mettono più di qualche punto interrogativo sulla gara. Intanto, a Bodo è stata interrotta per diversi minuti (per l’impraticabilità del campo, causa neve) la partita di Youth League tra i bianconeri e i padroni di casa. Alla ripresa del gioco, il match è stato vinto 6-2 dai ragazzi di Padoin in condizioni molto difficili. Condizioni che stanno portando in molti a interrogarsi sui motivi del mancato anticipo alle 18:45, con temperature leggermente più ‘morbide’. rispetto a quelle previste in serata.

Il motivo è che il regolamento della Uefa prevede che una singola squadra non possa giocare più di due partite in quell’orario (a eccezione del Kairat Almaty, per motivi di fuso orario). I norvegesi hanno già giocato alle 18.45 contro il Galatasaray e rigiocheranno a quell’ora contro il Manchester City a gennaio.

Partita particolare per la Juventus in Champions League, visto che Bodo dista ‘solo’ 200 chilometri dal Circolo Polare Artico. La temperatura percepita nella città norvegese lunedì sera era di -16°, mentre stasera si dovrebbe arrivare intorno ai -2° nella fascia oraria della partita, con allerta meteo (le previsioni parlano di 5-10 centimetri di neve). Sulla città nevicherà tutto il giorno ed è previsto anche forte vento in serata. La sfida dunque verrà giocata (almeno in teoria) in condizioni estreme, che non mettono però paura all’allenatore bianconero Luciano Spalletti. Il tecnico ci ha scherzato su in conferenza stampa: “Se ho freddo? Con me è dura, perché io sono stato cinque anni in Russia, ho fatto una figlia lì e mi piaceva stare lì. È una difficoltà reale per abitudini e rimbalzi e sicuramente pagheremo qualcosa, ma ci adatteremo. Il campo disturba, ma vogliamo fare la nostra prestazione”.