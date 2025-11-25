Ultime News

25 Nov 2025 Camera Commercio: apre bando
per la transizione ecologica
25 Nov 2025 In casa, giro di sesso a pagamento
Abusi e minacce, due a processo
25 Nov 2025 Installazione in tribunale per
le donne vittime di violenza
25 Nov 2025 La scuola Sant’Angelo vince il
Premio nazionale Lea Garofalo
25 Nov 2025 Orange The World, i palazzi
di Cremona si colorano di arancione
Cronaca

Camera Commercio: apre bando
per la transizione ecologica

La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia annuncia l’apertura del “Bando Servizi per la Transizione Ecologica 2025”, misura che intende sostenere le micro, piccole e medie imprese dei territori di competenza nell’avvio di percorsi di innovazione in chiave ecologica, favorendo il passaggio verso modelli produttivi più efficienti e competitivi.

L’agevolazione è destinata all’acquisizione di servizi di consulenza specialistica erogati da professionisti qualificati, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e razionalizzare i consumi energetici. Tra gli interventi finanziabili rientrano audit energetici, analisi delle forniture, progettazione di sistemi di monitoraggio e raccolta dati, studi di fattibilità e piani di riqualificazione energetica.

L’intervento prevede l’erogazione di voucher a fondo perduto fino a 5.000 euro per impresa, pari al 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo richiesto di 2.500 euro.

“Con il Bando Servizi per la Transizione Ecologica 2025″ – dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio – “la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia rinnova il proprio impegno sui temi della sostenibilità e dell’innovazione green, fattori strategici per l’evoluzione del sistema produttivo locale. Accompagnare le imprese significa sostenerle in un percorso di trasformazione che riduce i costi e migliora l’efficienza, generando benefici concreti e duraturi.

È una scelta che guarda lontano: investire oggi in efficienza energetica e in consulenze qualificate significa offrire alle aziende strumenti reali per crescere, innovare e rendere più competitivo il tessuto economico territoriale, rafforzando al tempo stesso la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e condiviso.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso la piattaforma WebTelemaco a partire dal 1 dicembre 2025 e fino al 31 dicembre 2025. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 2026.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici camerali all’indirizzo finanziamenti@cmp.camcom.it.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...