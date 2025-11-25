La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia annuncia l’apertura del “Bando Servizi per la Transizione Ecologica 2025”, misura che intende sostenere le micro, piccole e medie imprese dei territori di competenza nell’avvio di percorsi di innovazione in chiave ecologica, favorendo il passaggio verso modelli produttivi più efficienti e competitivi.

L’agevolazione è destinata all’acquisizione di servizi di consulenza specialistica erogati da professionisti qualificati, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e razionalizzare i consumi energetici. Tra gli interventi finanziabili rientrano audit energetici, analisi delle forniture, progettazione di sistemi di monitoraggio e raccolta dati, studi di fattibilità e piani di riqualificazione energetica.

L’intervento prevede l’erogazione di voucher a fondo perduto fino a 5.000 euro per impresa, pari al 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo richiesto di 2.500 euro.

“Con il Bando Servizi per la Transizione Ecologica 2025″ – dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio – “la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia rinnova il proprio impegno sui temi della sostenibilità e dell’innovazione green, fattori strategici per l’evoluzione del sistema produttivo locale. Accompagnare le imprese significa sostenerle in un percorso di trasformazione che riduce i costi e migliora l’efficienza, generando benefici concreti e duraturi.

È una scelta che guarda lontano: investire oggi in efficienza energetica e in consulenze qualificate significa offrire alle aziende strumenti reali per crescere, innovare e rendere più competitivo il tessuto economico territoriale, rafforzando al tempo stesso la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e condiviso.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso la piattaforma WebTelemaco a partire dal 1 dicembre 2025 e fino al 31 dicembre 2025. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 2026.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici camerali all’indirizzo finanziamenti@cmp.camcom.it.

© Riproduzione riservata