Gentile direttore,

in merito alla lettera del signor Giorgio Brugnoli, pubblicata da CremonaOggi e relativa ai problemi riscontrati nel servizio di teleriscaldamento al Cine Chaplin e nell’area di via Antiche Fornaci durante lo scorso weekend, A2A desidera innanzitutto scusarsi sinceramente per il disagio arrecato agli utenti.

L’interruzione è stata causata da un problema informatico legato a un aggiornamento amministrativo del contratto del condominio in cui ha sede il Cinema Chaplin. Per completare l’aggiornamento era necessario procedere con la chiusura e successiva riapertura del contratto; tuttavia, la riattivazione non è andata a buon fine e il sistema ha registrato la chiusura come un’attività da eseguire, portando alla sospensione del servizio il 21 novembre.

Quando il disservizio è stato segnalato al nostro pronto intervento, gli operatori hanno rilevato che il contratto risultava formalmente chiuso e, secondo le procedure previste, hanno quindi indirizzato la richiesta al servizio commerciale per il primo giorno lavorativo utile.

Il servizio è stato ripristinato nella mattina di domenica dal personale reperibile, in attesa di verifiche. A2A Calore e Servizi si scusa nuovamente per l’inconveniente ed erogherà l’indennizzo a favore degli utenti per l’interruzione di servizio, come previsto dalla normativa di settore, che sarà gestito secondo la regolamentazione ARERA.

