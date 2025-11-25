Ultime News

25 Nov 2025 Camera Commercio: apre bando
per la transizione ecologica
25 Nov 2025 In casa, giro di sesso a pagamento
Abusi e minacce, due a processo
25 Nov 2025 Installazione in tribunale per
le donne vittime di violenza
25 Nov 2025 La scuola Sant’Angelo vince il
Premio nazionale Lea Garofalo
25 Nov 2025 Orange The World, i palazzi
di Cremona si colorano di arancione
Corona e la querela di De Laurentiis: “Sfidiamoci a duello”

(Adnkronos) –
“Sfidiamoci a duello”. Mauro Corona e la querela di Aurelio De Laurentiis, nuova puntata a E’ sempre Cartabianca. Lo scrittore e scultore, come è noto, è stato querelato dal presidente del Napoli per alcuni commenti rilasciati durante il periodo del covid quando il patron azzurro, febbricitante, si recò ad un’assemblea della Lega. La trasmissione di Rete4, condotta da Bianca Berlinguer, ha inseguito De Laurentiis chiedendo ‘clemenza’ per Corona. Il presidente del Napoli ha scelto il silenzio e non ha risposto alle domanda. 

“Un uomo di classe poteva prenderla con spirito. Questo essere un po’ pusillanime…”, dice Corona dopo aver osservato il servizio. “Ormai la querela non si può ritirare, il processo va avanti. Io non ho 600mila euro ma anche se li avessi non glieli darei. Io voglio andare in carcere. Io sono un uomo imprudente nel dialogo, ho sempre paura di beccare una querela. Ma sfidiamoci a duello, come nel Medioevo”, aggiunge. 

“La preoccupazione di ricevere una querela spinge a non esprimersi più come in passato: 600mila euro qua, 600mila là… Non sono mica Trump o Musk. Se stessi per morire, faremmo una puntata e direi qualsiasi cosa: poi potrebbero pure arrivare 3000 querele…”, afferma ancora. De Laurentiis è stato rinviato a giudizio a Roma in un procedimento legato ad operazioni di calciomercato: “Non sono felice di questo inciampo, non godo. Se ci sfidavamo a duello, come un tempo, sì…”, chiosa Corona. 

