Elisabetta Canalis, la verità sulla ‘ricetta’ del petto di pollo. E la gaffe di Clerici

(Adnkronos) –

Elisabetta Canalis, dopo anni, svela il mistero sul famoso ‘petto di pollo alla piastra’. Un meme che la ‘perseguita’ da anni. Ospite oggi a ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai 1, la showgirl ha raccontato: “Di vero, ragazzi, sul petto di pollo non c’è niente. Era una ricetta pubblicata dieci anni fa, senza che io ne sapessi nulla, perché non sono riusciti a contattarmi. Dovevano fare questa rubrica dei piatti dei vip e avranno detto ‘vabbè, a Elisabetta Canalis diamole il pollo alla piastra’”, ha spiegato, sfatando così il mito.

Poi, la gaffe di Antonella Clerici. Parlando della sua vita sentimentale, la conduttrice le ha chiesto se la persona che le sta accanto ora condivida il suo amore per gli animali. “Immagino che anche il suo f… immagino che anche tu hai un amore”, ha detto Antonella Clerici, correggendosi a metà frase. “Antonella…”, ha replicato Canalis con ironia, cercando di spostare il focus della conversazione lontano dal gossip.

“Mai farei nomi, mi conosci, mai ti farei degli agguati”, ha detto Clerici con sincerità. Poi, ha provato a chiudere la parentesi: “Sei felice?”, le ha chiesto. “Molto davvero molto”, ha risposto Canalis.