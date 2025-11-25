Ultime News

25 Nov 2025 Chat e incontri sadomaso con 14enne
"Ho scoperto solo dopo la sua età"
25 Nov 2025 Incidente in A21: un ferito
Traffico rallentato verso Pc
25 Nov 2025 Coldiretti Donne: incontro
dedicato alle imprenditrici agricole
25 Nov 2025 Pd: "Troppi suicidi in carcere,
serve piano straordinario"
25 Nov 2025 Pestata davanti ai figli e chiusa
in casa: cinque anni all'ex marito
Gaza, Hamas consegna corpo altro ostaggio: in Israele l’identificazione

(Adnkronos) – Hamas e la Jihad islamica hanno consegnato il corpo di un ostaggio a Israele. Secondo la Jihad, il corpo è stato ritrovato ieri a Nuseirat, nel centro di Gaza. I militari delle Forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza hanno ricevuto il feretro consegnato alla Croce Rossa nella parte centrale della Striscia di Gaza. Se l’identità dell’ostaggio verrà confermata una volta riportata la salma in Israele, Hamas dovrebbe riconsegnare ancora i corpi di due ostaggi.  

L’Idf ispezionerà il feretro prima di avvolgerlo nella bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia officiata da un rabbino militare. La salma verrà quindi trasportata all’istituto di medicina legale Abu Kabir a Tel Aviv per l’identificazione.  

