Due romeni sono a processo per sfruttamento della prostituzione. Un terzo imputato aveva già patteggiato la pena. I fatti risalgono al periodo tra febbraio e novembre 2021. Secondo l’accusa, i tre avevano organizzato un giro di sesso a pagamento, sfruttando giovani connazionali che si prostituivano in un appartamento in città.

Le indagini dei carabinieri di Cremona erano partite con la ricerca di una giovane donna, di nazionalità romena, scomparsa dalla provincia di Verona. Unico indizio, un messaggio che la giovane aveva inviato al padre, residente in Inghilterra.

Grazie alla localizzazione del telefono in dotazione alla ragazza, i militari avevano fatto irruzione in un appartamento del centro città, dove si trovavano in tutto quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Tutte erano lontane da casa e i familiari non ricevevano loro notizie da qualche tempo. Gli investigatori avevano quindi dato il via ad una serie di accertamenti che avevano portato a ricostruire una storia di sfruttamento e abusi.

Le vittime venivano fatte arrivare in Italia con false promesse da loro connazionali, che successivamente le obbligavano a prostituirsi, facendole precipitandole in un vortice di violenza e minacce.

Le donne venivano “proposte” ai clienti grazie ad alcuni siti di annunci che offrivano prestazioni sessuali in cui comparivano anche delle foto, scattate tutte nella stessa location, con i “nomi d’arte” delle ragazze. Le vittime della tratta uscivano sempre accompagnate da uno degli sfruttatori, che le scortava agli appuntamenti e che riscuoteva il compenso.

Sara Pizzorni

