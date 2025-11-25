In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, in tribunale a Cremona, nel corridoio al primo piano, è stata posizionata come simbolo una sedia con due scarpe rosse. Posto occupato: si tratta di un gesto dedicato a tutte le vittime. Ciascuna delle donne che hanno subito violenza, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Quel posto su quella sedia è per loro, affinchè la quotidianità non lo sommerga.

