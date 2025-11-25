Ultime News

25 Nov 2025 Camera Commercio: apre bando
per la transizione ecologica
25 Nov 2025 In casa, giro di sesso a pagamento
Abusi e minacce, due a processo
25 Nov 2025 Installazione in tribunale per
le donne vittime di violenza
25 Nov 2025 La scuola Sant’Angelo vince il
Premio nazionale Lea Garofalo
25 Nov 2025 Orange The World, i palazzi
di Cremona si colorano di arancione
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, in tribunale a Cremona, nel corridoio al primo piano, è stata posizionata come simbolo una sedia con due scarpe rosse. Posto occupato: si tratta di un gesto dedicato a tutte le vittime. Ciascuna delle donne che hanno subito violenza, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Quel posto su quella sedia è per loro, affinchè la quotidianità non lo sommerga.

