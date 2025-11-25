Grande orgoglio per l’intera rete delle scuole diocesane gestite dalla Cooperativa Cittanova: la scuola dell’infanzia Sant’Angelo è risultata vincitrice alla 4ª edizione del Premio nazionale Lea Garofalo, che quest’anno vede Cremona come città d’elezione dell’iniziativa. La premiazione ufficiale si è tenuta nella mattinata di martedì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso l’aula magna del Campus Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona.

Il Premio nazionale Lea Garofalo, promosso da Dioghenes APS, valorizza i lavori delle scuole italiane sul tema della legalità, dell’inclusione e dell’impegno civile, con particolare riferimento alla memoria di Lea Garofalo, figura simbolo della lotta contro la violenza mafiosa.

Il progetto realizzato dai bambini e dalle insegnanti della Sant’Angelo è stato selezionato dalla Giuria nazionale tra decine di elaborati provenienti da tutta Italia, distinguendosi per creatività, profondità educativa e capacità di tradurre per i più piccoli i valori di giustizia e coraggio che animano il Premio sul tema “Qualcuno voleva far tacere la mia voce… Donne e violenza mafiosa”.

Anche l’IIS Torriani ha partecipato al concorso con un video intitolato “Lea! Una donna, una testimone” con il quale si è aggiudicato il terzo premio nella categoria “scuole secondarie di II grado”. A ritirare il premio, oltre alla dirigente scolastica, anche Aurora Zaniboni, di 3B LSA, e Jacopo Beltrami, di 3A LSA, protagonisti insieme a Gabriele Ambrosio, ex referente del presidio di Lea Garofalo a Milano, del cortometraggio curato dal professor Giacomo Volpi e del gruppo di videomaking dell’istituto.

