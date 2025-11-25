Venerdì 28 novembre alle 25, nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale si terrà l‘incontro conclusivo del progetto “Creare sicurezza contro le truffe”. Interverranno Marina Della Giovanna, assessora alle Politiche Sociali e Fragilità, Santo Canale, assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, il criminologo Marco Bortoluzzo e la ricercatrice Alessandra Tamburiello.

Con il progetto “Creare sicurezza contro le truffe”, il Comune di Cremona, Settore Polizia Locale e Politiche Sociali, ha realizzato un percorso di ricerca finalizzato a comprendere meglio il fenomeno delle truffe rivolte agli over 65 residenti in città, un segmento della popolazione in crescente aumento e spesso più esposto per fragilità e solitudine. Il progetto nasce all’interno di un percorso intersettoriale che da anni vede Polizia Locale e Servizi Sociali collaborare per rafforzare prevenzione, prossimità e tutela delle persone più vulnerabili.

