Ultime News

25 Nov 2025 Il presidente Mariani alla 38ª
Assemblea delle Province Italiane
25 Nov 2025 Morte in carcere, Cgil:
carichi di lavoro estenuanti
25 Nov 2025 Disservizi sulla Cremona-Treviglio,
Piloni interroga: "Quali cause?"
25 Nov 2025 Fiere Zootecniche Internazionali,
in città arriva Cremona Farm Square
25 Nov 2025 Centro Sportivo S. Felice: procedura
per individuare soggetti affidatari
Nazionali

Nico Paz lascia il Como e torna al Real Madrid a gennaio? La situazione

(Adnkronos) –
Nico Paz lascia il Como per tornare al Real Madrid già a gennaio? Ad oggi, è un’ipotesi. La notizia è stata data da Tyc Sport, secondo cui il centrocampista argentino, che in questo primo scorcio di stagione sta facendo le fortune dei lombardi di Cesc Fabregas, e il Real starebbero ragionando su un rientro anticipato. Qual è la situazione? I Blancos hanno la possibilità di un acquisto agevolato dell’argentino e potrebbero riportarlo a Madrid entro il 2027 con un costo vantaggioso grazie ad accordi fissati in passato. Le cifre? Circa 9 milioni di euro, a fronte di un valore attuale compreso tra i 50 e i 60 milioni.  

Non dovesse concretizzarsi il rientro in Spagna già a gennaio, la trattativa per il ritorno di Nico Paz al Real Madrid prenderebbe piede nell’estate 2026.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...