Ultime News

25 Nov 2025 La scuola Sant’Angelo vince il
Premio nazionale Lea Garofalo
25 Nov 2025 Orange The Word, I palazzi di
Cremona si colorano di arancione
25 Nov 2025 Corso di difesa femminile
al via: 160 le partecipanti
25 Nov 2025 Lotta alle truffe: se ne parla
il 28 novembre in Comune
25 Nov 2025 Cattolica, nuova era per il corso
di innovazione digitale
Nazionali

Notte di paura per la famiglia Pinamonti, rapina in casa durante Sassuolo-Pisa

(Adnkronos) – Notte di paura per la famiglia dell’attaccante del Sassuolo
Andrea Pinamonti. Mentre il giocatore era in campo nella sfida tra i neroverdi e il Pisa
lunedì 24 novembre dei ladri si sono introdotti nella casa del giocatore a Modena, quando c’erano i due bimbi con la baby sitter, mentre la compagna del giocatore Dasha Lapushka era allo stadio a seguire la partita. 

A denunciare l’episodio è stata la stessa Dasha Lapushka, influencer e modella nata in Bielorussia, in una storia su Instagram. “Ieri sera mentre ero a guardare la partita del mio fidanzato, sono entrati ladri in casa. C’erano la baby sitter e i miei due bambini: grazie a Dio i piccoli erano giù e stanno bene ed è davvero l’unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no”, ha detto la compagna di Pinamonti. 

“Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato. Purtroppo, in Italia negli ultimi anni c’è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con punizioni più adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire”, ha concluso. 

