25 Nov 2025 Camera Commercio: apre bando
per la transizione ecologica
25 Nov 2025 In casa, giro di sesso a pagamento
Abusi e minacce, due a processo
25 Nov 2025 Installazione in tribunale per
le donne vittime di violenza
25 Nov 2025 La scuola Sant’Angelo vince il
Premio nazionale Lea Garofalo
25 Nov 2025 Orange The World, i palazzi
di Cremona si colorano di arancione
Nazionali

Ostia, feci in chiesa e sull’altare: ci sarà messa di riparazione

(Adnkronos) –
Feci umane sono state trovate in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia, a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, quando gli escrementi sono stati trovati anche sull’altare.  

“Il cardinale vicario Baldo Reina e il vescovo ausiliare del Settore Sud, monsignor Renato Tarantelli Baccari, a nome dell’intera comunità, hanno espresso il proprio dolore e la ferma condanna per l’azione, definendola un atto non solo di vandalismo, ma di violenza spirituale contro la fede e il sentimento religioso dei fedeli”, scrive il vicariato di Roma in una nota, sottolineando come “di fronte a tale abominio, la nostra risposta non può che essere la preghiera e la carità. In ottemperanza alle norme canoniche, come Atto di Riparazione verrà celebrata una Santa Messa Solenne. La cittadinanza e tutte le associazioni laicali sono invitate a partecipare numerose alla celebrazione per manifestare la propria solidarietà e riaffermare il rispetto per i luoghi di culto. Si invitano le Forze dell’Ordine a fare piena luce sull’accaduto”. 

“La chiesa, anche per la sua posizione, proprio di fronte all’Ospedale G. B. Grassi, rimane sempre aperta durante la giornata, per consentire a chiunque lo desideri di fermarsi in preghiera. Anche oggi pomeriggio era aperta. A scoprire l’aula liturgica in quelle condizioni – si conclude la nota – è stata una segretaria della parrocchia, che ha prontamente avvisato il parroco, don Cosmo Scardigno”. 

