Ultime News

25 Nov 2025 50 anni dopo la Baldesio celebra
argento mondiale di Merli e Sbruzzi
25 Nov 2025 25 novembre, all'Aselli flash mob
contro la violenza sulle donne
25 Nov 2025 Cinzia Scaffidi chiude la rassegna
"Camminare su un filo di seta"
25 Nov 2025 Codice rosso, nel 2025 già perseguiti
dai Carabinieri 40.803 reati
25 Nov 2025 Raduno a Cremona per gli
associati lombardi di "50&Più"
Nazionali

Regionali Campania, Sangiuliano entra in Consiglio regionale: per Boccia solo 118 voti

(Adnkronos) – Gennaro Sangiuliano è stato eletto al consiglio regionale della Campania, flop invece per Maria Rosaria Boccia. Ma la bocciatura di personaggi mediatici durante la campagna elettorale, con poco riscontro alle urne, non riguarda solo lei. 

La notte del voto ha dato le sue sentenze. L’ex ministro della Cultura entra nel consiglio regionale della Campania grazie a 9.902 preferenze: candidato da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli, è emerso in una lotta serrata a colpi di voti con altri candidati con parecchie preferenze.  

Discorso diverso per Maria Rosaria Boccia: candidata nella Lista Bandecchi, l’influencer e imprenditrice ha raccolto appena 118 voti. E non è andata meglio a Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, ragazzo ucciso per futili motivi al centro di Napoli due estati fa: candidata come capolista a Napoli per la Lega, ha ottenuto 964 voti. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...