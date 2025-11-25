Roma, accusato di abbandono di minori: chiesta archiviazione per Totti

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. La vicenda era nata dalla denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui si afferma che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Secondo quanto riporta oggi ‘La Repubblica’, anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi, i cui figli minorenni sarebbero stati anche loro in casa, risulterebbe indagata. Anche la tata, che vive nello stesso palazzo, sarebbe iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di avere detto falsamente di essere stata presente in casa.

Per i pm che sollecitano l’archiviazione, “non vi è mai stato un reale pericolo per i minori – si legge sul quotidiano – la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era ‘verosimilmente’ disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo”. Alla richiesta di archiviazione si oppongono i legali della Blasi sostenendo che “non c’è traccia di un incarico formale alla donna e che, in ogni caso, la bambina non era con gli altri due ma sola, in giro per il mega appartamento”. L’udienza davanti al gup di Roma è fissata per il primo dicembre.

“La richiesta di archiviazione della procura è puntualmente motivata rispetto alla realtà dei fatti accertati – sottolinea l’avvocato Gianluca Tognozzi difensore di Totti – Comunque mi sembra che il tutto sia strumentale alle controversie in sede civile”. In sede civile a rappresentare il calciatore c’è l’avvocato Antonio Conte.