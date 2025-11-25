Scontro Lucarelli-D’Urso, Mariotto a La volta buona: “Un po’ di finzione c’è…”

(Adnkronos) – “Un po’ di finzione c’è…”. Guillermo Mariotto ospite oggi, martedì 25 novembre, a La volta buona ha commentato il durissimo scontro andato in scena in diretta sabato scorso a Ballando con le stelle tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli.

Le due, definite dallo stilista e giudice “prime donne”, si sono confrontate in un botta e risposta accesso, probabilmente il più forte di questa edizione del dance show di Rai 1. Tutto era cominciato dopo l’esibizione della conduttrice televisiva, in coppia con Pasquale La Rocca, quando la giurata l’aveva ‘rimproverata’ di nascondersi dietro il proprio ballerino. Un’accusa che Barbara D’Urso aveva respinto con ironia.

Lucarelli aveva poi alimentato lo scontro tirando in ballo contenuti pubblicati da Barbara sui social: “Tu dici che sei sottoposta a una demolizione psicologica lenta e logorante, e che questo programma è un purgatorio televisivo”, aveva detto Lucarelli. “Sei qui per giudicare o per parlare di cosa scrivo sui social? Ecco perché mi fai ridere”, aveva replicato D’Urso. Un’escalation fino al punto in cui D’Urso ha perso la pazienza: “Se continui a interrompermi sei scostumata”. “Il pubblico si conquista con un po’ di verità e tu non ce la regali mai”, aveva concluso Lucarelli, chiudendo il confronto.

“È stato un confronto cavalleresco. Bisogna dire che un po’ di finzione c’è… è un po’ il ruolo del personggio, no?”, ha cercato di spiegare Mariotto, giustificando l’attacco della collega Lucarelli alla conduttrice televisiva. Una lettura diversa quella di Rossella Erra, ospite anche lei a La volta buona: “Selvaggia con quell’attacco è entrata nella sfera privata di Barbara. Non era più solo la gara, ecco perché Barbara diceva ‘un giudice non dovrebbe fare questo'”.