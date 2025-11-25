Torna ‘L’Esorcista’ e stavolta la protagonista è Scarlett Johansson

(Adnkronos) –

Scarlett Johansson sarà la protagonista di una nuova versione de ‘L’Esorcista’, uno dei film cult del 1973 della storia dell’horror. Un progetto “radicale”, scrivono i media internazionali, che punta a discostarsi dalle note della pellicola originale. Ma anche dagli altri remake. L’obiettivo è portare sul grande schermo un racconto moderno e più autoriale, che si allontanerà dagli stereotipi del genere. L’aspetto horror, infatti, non sarà dato soltanto dagli effetti visivi. Ma anche, e soprattutto, dalle crepe interiori dei protagonisti.

A scriverlo e dirigerlo per Universal Pictures e Blumhouse sarà Mike Flanagan: “Scarlett Johansson è un’attrice brillante, le sue interpretazioni sono coinvolgenti e risultano sempre concrete e autentiche, sia nei film di genere che nei blockbuster. Non potrei essere più felice di averla nel cast”, ha dichiarato il regista e sceneggiatore alla stampa internazionale.