Traffico, inquinamento, consegne: troppo spesso la logistica viene ridotta a questi aspetti. In realtà, è una leva strategica per la crescita del territorio, capace di sostenere l’economia locale, creare occupazione e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Per approfondire questo tema, martedì 9 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso l’Aula Magna Maffezzoni del “Campus Città di Cremona”, si terrà il seminario dedicato al ruolo della logistica nello sviluppo economico e sociale del territorio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Studentesca CRES, dal Polo di Cremona e dal Gruppo Giovani Industriali di Cremona.

È rivolto a studenti, professionisti, realtà locali e cittadini interessati a esplorare un settore trasversale e sempre più centrale nelle dinamiche contemporanee, con l’obiettivo di offrire una visione chiara e aggiornata del ruolo che la logistica ricopre nell’economia, nell’innovazione e nella sostenibilità.

“Uno sviluppo sostenibile è possibile solo quando logistica, ambiente e comunità viaggiano nella stessa direzione e danno il giusto valore a questo settore, come afferma Damiano Frosi, Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics, “Quando si parla di Logistica delle merci in Italia è facile cadere nella tentazione di ricondurre il tema ad un perimetro superficiale (il pacco acquistato online che arriva nelle nostre case) oppure ad aspetti negativi abbondantemente trattati dai media: traffico, inquinamento, incidenti sulle strade causati dai camion, consumo del suolo legato agli immobili logistici, sfruttamento dei lavoratori, scioperi. Certo, parte della logistica è anche questo, ma rischiamo di non considerare il suo vero valore: parliamo di una filiera strategica per lo sviluppo e la crescita di ogni business, oltre che di un settore di rilevanza straordinaria per il nostro Paese, in quanto vale circa il 9% del PIL, è formato da quasi 80.000 aziende che danno lavoro a più di 1,4 milioni di lavoratori e lavoratrici. Numeri a mio avviso straordinari e spesso sottovalutati da politica, istituzioni, aziende stesse e cittadini.”.

La logistica sta evolvendo da semplice trasporto a gestione strategica di processi complessi, giocando un ruolo fondamentale nella transizione verso modelli più sostenibili e innovativi per le aziende e per il sistema, come testimoniano anche le parole di Stefano Storti, Vicepresidente Associazioni Industriali Cremona, “In un contesto di sempre maggiore instabilità geopolitica ed economica, con mercati sempre più dinamici e veloci nel dovere cambiare ed adattarsi a nuovi contesti, il trasporto e la logistica, da pura voce di costo, diventano una leva competitiva strategica per assicurarsi l’approvvigionamento delle materie prime e la spedizione dei prodotti finiti, nei luoghi, modi e tempi richiesti, tenendo in considerazione criteri di gestione del rischio, di costo e di sostenibilità”.

I componenti della Tavola rotonda sono: Andrea Marco Machiavelli, Direttore della S.C. Farmacia Aziendale di ASST Cremona, Michele Palumbo, Professore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Don Gianpaolo Maccagni, Parroco dell’Unità Pastorale Sant’Omobono (Cattedrale, S. Imerio e San Pietro al Po) e Stefano Storti, Vicepresidente Associazioni Industriali Cremona con delega alle infrastrutture e ai trasporti e titolare di Trasporti Pesanti.

