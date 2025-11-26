“La tutela dei padri separati è una storica battaglia della Lega, che ha visto spendersi in prima persona il ministro Salvini e che anche Regione Lombardia sostiene con atti concreti. In questo senso va in nuovo stanziamento di 1 milione e 700 mila euro, deliberato dalla Giunta a guida Fontana rifinanziando la misura Accanto, a favore dei genitori separati, divorziati e vedovi”.

Così il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari. Che spiega: “La Giunta Fontana aveva già stanziato in agosto 1,5 milioni di euro contemplando la possibilità, per i beneficiari, di richiederne un rimborso economico per le spese sostenute in favore della crescita dei figli o per specifiche attività di supporto alla genitorialità. Le nuove risorse verranno ripartite alle ATS in base al criterio della popolazione”. “Aiutare i padri separati”, conclude Vitari, “è una misura indispensabile perché favorisce il benessere dei figli, che possono così beneficiare di un rapporto costante e amorevole con entrambi i genitori. Il supporto è fondamentale anche per i padri stessi, che affrontano difficoltà economiche, emotive e psicologiche, tra cui la perdita del ruolo paterno e il rischio di alienazione parentale”.

