Hong Kong, maxi incendio in un complesso residenziale: almeno 4 morti

(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche, in un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di bambù che circondava almeno tre edifici, estendendosi poi ad altre aree del complesso.

Le immagini trasmesse in diretta mostrano imponenti colonne di fumo e alte lingue di fuoco che avvolgono quasi interamente la struttura in ristrutturazione, mentre le squadre di emergenza hanno dichiarato un’allerta di livello cinque, il più alto. Diversi residenti sono rimasti intrappolati negli appartamenti e almeno due persone, un uomo e una donna, sono state trasportate in ospedale incoscienti, con gravi ustioni. Le autorità hanno chiuso alcuni tratti dell’autostrada vicina ed esortato i cittadini della zona a “restare in casa, chiudere porte e finestre e mantenere la calma”.