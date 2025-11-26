Ultime News

26 Nov 2025 Dalla vicina, urla e rumori. Ma
"sotto accusa" finisce la "vittima"
26 Nov 2025 La voce dei bambini di Gaza,
disegni in mostra al Seminario
26 Nov 2025 Milano-Cortina, ingaggiate anche
le imprese di trasporto cremonesi
26 Nov 2025 Venerdì l'open day vaccinale
contro il papilloma virus
26 Nov 2025 Cremona brilla tra le Dop: 15°
posto in Italia per valore generato
Cronaca

La voce dei bambini di Gaza,
disegni in mostra al Seminario

La mostra "La voce dei bambini di Gaza" espone disegni toccanti di bambini sfollati, raccontando il dolore e la speranza attraverso l'arte. Un'iniziativa per sensibilizzare il pubblico

Un disegno esposto al Seminario

Il cuore che sanguina, un carro armato nel centro città e i tetti delle case squarciati dalle bombe: ecco i disegni realizzati da 26 piccoli gazawi ed esposti nella mostra La voce dei bambini di Gaza, sviluppata da Associazione Fonti di Pace e allestita questa settimana al Seminario Vescovile di Cremona nell’ambito del Festival dei Diritti.

Sono stati abbozzati lo scorso inverno dagli sfollati nella tendopoli di Deir Balah, con matite e fogli messi a disposizione dall’Associazione di volontariato insieme a Social Media Club Palestine, per consentire ai bambini di esprimere il dolore. Ad accompagnare le immagini, parole strazianti: “È come se esistessimo, ma non vivessimo veramente” racconta Mohamed, “Mi manca così tanto la mia casa” aggiunge Aisha.

I disegni sono stati raccolti in una pubblicazione e il ricavato della vendita ha reso possibile la realizzazione di una scuola-tenda che sarà operativa da gennaio. Mentre la mostra, aperta al pubblico gratuitamente fino a sabato, intende sensibilizzare su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. È particolarmente significativo osservarla per gli studenti del Liceo Vida, che ha sede nello stesso edificio e include la sezione Rondine, dedicata alla gestione dei conflitti e alla promozione della pace.

In Seminario è previsto inoltre l’incontro L’urlo del silenzio. Un canto per la pace, promosso per giovedì alle 18:00 dal Liceo Vida con diverse realtà fra cui Federazione Oratori Cremonesi e Pax Christi Cremona, durante il quale la Compagnia dei Piccoli effettuerà un reading teatrale del testo “Sette bambine ebree: un dramma per Gaza” opera della drammaturga inglese Caryl Churchill sul conflitto arabo-israeliano.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...