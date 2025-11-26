Il cuore che sanguina, un carro armato nel centro città e i tetti delle case squarciati dalle bombe: ecco i disegni realizzati da 26 piccoli gazawi ed esposti nella mostra La voce dei bambini di Gaza, sviluppata da Associazione Fonti di Pace e allestita questa settimana al Seminario Vescovile di Cremona nell’ambito del Festival dei Diritti.

Sono stati abbozzati lo scorso inverno dagli sfollati nella tendopoli di Deir Balah, con matite e fogli messi a disposizione dall’Associazione di volontariato insieme a Social Media Club Palestine, per consentire ai bambini di esprimere il dolore. Ad accompagnare le immagini, parole strazianti: “È come se esistessimo, ma non vivessimo veramente” racconta Mohamed, “Mi manca così tanto la mia casa” aggiunge Aisha.

I disegni sono stati raccolti in una pubblicazione e il ricavato della vendita ha reso possibile la realizzazione di una scuola-tenda che sarà operativa da gennaio. Mentre la mostra, aperta al pubblico gratuitamente fino a sabato, intende sensibilizzare su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. È particolarmente significativo osservarla per gli studenti del Liceo Vida, che ha sede nello stesso edificio e include la sezione Rondine, dedicata alla gestione dei conflitti e alla promozione della pace.

In Seminario è previsto inoltre l’incontro L’urlo del silenzio. Un canto per la pace, promosso per giovedì alle 18:00 dal Liceo Vida con diverse realtà fra cui Federazione Oratori Cremonesi e Pax Christi Cremona, durante il quale la Compagnia dei Piccoli effettuerà un reading teatrale del testo “Sette bambine ebree: un dramma per Gaza” opera della drammaturga inglese Caryl Churchill sul conflitto arabo-israeliano.

