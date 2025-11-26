Ultime News

Mario Adinolfi come sta? “Decimo ingresso notturno al pronto soccorso”

(Adnkronos) –
Mario Adinolfi come sta? Il giornalista ha raccontato sui social di essere stato costretto nuovamente a un ricovero in pronto soccorso, senza però specificare la natura del malessere. In uno scatto condiviso nella notte, Adinolfi appare disteso su un lettino d’ospedale con una flebo al braccio sinistro: “E niente questo 2025 va così…”, ha esordito il giornalista, con ironia.  

“Decimo ingresso notturno al pronto soccorso, vinco qualche cosa? Tranquilla stavolta Clara non c’entra nulla, stavolta il malanno è tutto mio”, ha aggiunto Adinolfi che poi ha rassicurato i fan “speriamo niente di grave”. “Vi tengo informati ma tranquilli: nessuna notte è infinita”, ha concluso nel post condiviso sui social.  

 

Alcune ore dopo il giornalista ha aggiornato sui social sulle sue condizioni di salute: “Sto meglio”, ha scritto a corredo di uno scatto in cui mostra ancora flebo e materiale sanitario.  

