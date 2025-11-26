Ultime News

Nazionali

Milano Cortina 2026, accesa la fiamma olimpica con i primi tedofori Belmondo e Zoeggeler – Il video

(Adnkronos) – La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è stata accesa oggi, mercoledì 26 novembre, a Olimpia davanti al Tempio di Era. La torcia è stata accesa dall’attrice Mary Mina nel ruolo di grande sacerdotessa. La fiamma è stata poi posta in un’urna, trasportata all’antico stadio da Estia insieme a un ramoscello d’ulivo e consegnata ai primi tedofori, il canottiere greco Petros Gkaidatzis e l’italiana Stefania Belmondo, ex campionessa di sci di fondo. Si tratta di una celebrazione che segna una tappa di avvicinamento cruciale verso i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, al via il 6 febbraio. 

 

Dopo Belmondo, il ruolo di tedoforo è toccato a un altra gloria azzurra degli sport invernali, l’ex campione di slittino Armin Zoeggeler. Il 4 dicembre la torcia olimpica arriverà in Italia, a Roma, prima di iniziare il suo viaggio per la Penisola ed approdare a Milano pochi giorni prima delle cerimonia d’apertura prevista il 6 febbraio allo stadio San Siro.  

 

