Russia, in vendita il calendario di Putin: judoka a febbraio, cacciatore ad agosto

(Adnkronos) – Come ogni anno di pace o di guerra, viene messo in vendita in Russia al prezzo dell’equivalente di circa 4 euro, nei chioschi e nelle librerie di tutto il Paese, il calendario di Vladimir Putin. Il Presidente accompagna i mesi nelle sue diverse incarnazioni, con foto e breve citazione: uomo di fede, leader, campione sportivo, storico, amante dei cani e coach. Assente tuttavia è la guerra in Ucraina, se non per frasi come “la Russia è diventata molto più forte negli ultimi due o tre anni perché stiamo diventando un Paese davvero sovrano”.  

In gennaio, Putin in parka guida una motoslitta: “I confini della Russia non hanno mai fine”. A Febbraio è un judoka: “Sono una colomba ma ho ali potenti di acciaio”. Luglio è seduto al piano in abito scuro e sguardo sognante e cita un canto bolscevico. Ad agosto è cacciatore: “La mia ricetta per l’energia: dormire poco, lavorare molto e non lamentarsi”.  

Il calendario del Presidente ha iniziato a essere pubblicato poco dopo il suo arrivo al Cremlino nel 2000, ma è diventato iconico dopo il suo ritorno alla Presidenza nel 2012. Quando il populismo e il culto della personalità hanno preso il volo, in risposta all’ondata di proteste contro il partito di Russia unita, i ladri e i truffatori al potere e le frodi alle elezioni.  

 

