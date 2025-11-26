Sanità, d’Alba (Federsanità): “Cambiare per garantire principi Ssn”

(Adnkronos) – “Da questo Forum uscirà forte il concetto che si è in cammino. Ci sono molti attori che vogliono continuare a camminare, avendo una meta ben chiara: garantire che i principi ispiratori del nostro sistema sanitario nazionale siano ancora tutelati, attraverso un cambiamento necessario, perché oggi le condizioni sono diverse da quelle che c’erano quando il Ssn nacque. Pertanto sta a noi la responsabilità, insieme a chi fa politica, di fare in modo che il perseguimento di questi principi sia garantito in una logica di sostenibilità”. Lo ha detto Fabrizio d’Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma e presidente Federsanità nazionale, alla 20esima edizione del Forum Risk Management ad Arezzo.

“Si andrà a tendere in un punto di equilibrio diverso a quello di oggi, perché” la situazione attuale “non si può definire tale – sottolinea d’Alba – La collaborazione pubblico-privato, è una necessità, ma dovremo capire dove farla poggiare”. Dovranno essere “principi e regole differenti. Riguardo al tema delle autonomie – aggiunge – c’è da chiedersi se la struttura dell’offerta sanitaria sia ancora da perseguire, perché ha dimostrato, fino a oggi, che a volte non favorisce il perseguimento dell’equità. Questo lo si può fare anche con delle regole nuove, senza distruggere l’impianto normativo e regolatorio, però – conclude – è necessario intervenire”.