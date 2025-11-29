Ballando, lastra-gate chiarito in diretta. Fognini: “Un equivoco, ho chiesto scusa”

(Adnkronos) –

Fabio Fognini ha chiuso definitivamente il capitolo lastra gate con un gesto in diretta a Ballando con le stelle. L’ex tennista dopo l’esibizione del tango argentino, in coppia con Giada Lini, si è avvicinato alla poltrona di Francesca Fialdini, seduta in platea a causa degli infortuni subiti, per porgerle pubblicamente le sue scuse.

Esortato da Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, Fognini ha spiegato: “Io e Francesca abbiamo parlato e penso di aver chiarito tutto. Penso che lei abbia capito e ho fatto le mie scuse se sono stato sgradevole, è un grandissimo equivoco. Ma ora è tutto risolto”. “Grazie Fabio”, ha replicato Fialdini, sancendo la pace in diretta televisiva. Il chiarimento si è concluso con un bacio affettuoso.

A stemperare il clima ci ha pensato, come al solito, la giurata Selvaggia Lucarelli che dopo aver promosso l’esibizione ha stuzzicato l’ex tennista: “Se hai bisogno di una lastra tu caro Fabio io le ho tutte. Le tue vanno sempre bene, io e Mariotto conosciamo osso per osso, anche il mignolo”, ha scherzato.

Negli ultimi giorni ad animare gli spogliatoi del dance show ci ha pensato Francesca Fialdini e il suo ‘lastra-gate’. La conduttrice, costretta al ritiro provvisorio per una lesione al piede destro e la frattura di 3 costole, aveva rivelato a ‘Ballando segreto’ che alcuni concorrenti avrebbero messo in dubbio la veridicità dei suoi infortuni chiedendo di poter visionare le lastre. Sui social era partita immediatamente una caccia alle streghe e in molti hanno ipotizzato che dietro ci fossero Fabio Fognini e Martina Colombari.

Milly Carlucci, in collegamento con La vita in diretta, aveva spiegato: “Sono stati fatti dei nomi a vanvera. Sono state tirate in ballo persone che non avevano niente a che vedere con questa storia. Barbara D’Urso e Martina Colombari non c’entrano nulla con questa vicenda. C’è stato un confronto vivace tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, è nato da un equivoco sull’uso delle parole. Poi si sono chiariti”.

Fognini aveva già archiviato il caso su Instagram: “Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C’è stato un confronto nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile di recuperare in così poco tempo”.

Poi, il turno con Martina Colombari. A smentire le voci ci hanno pensato le due concorrenti che sui social hanno condiviso un video in cui intonano ‘Parole, parole”’ di Mina. “Parole, parole, parole, soltanto parole, parole non fra noi, fra tutti. Fra noi no, fra noi un abbraccio”, ha detto Colombari, sottolineando come l’episodio non la riguardi minimamente. Resta ancora da capire chi sia stato a chiedere le lastre alla conduttrice televisiva.