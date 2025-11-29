Ultime News

Altri appelli per ritrovare il cane e potergli così dare una casa

Ancora nessuna notizia di Oliver, il cane di 5 anni arrivato il primo novembre scorso a Cremona dal canile di Castrovillari, in provincia di Cosenza, perchè trovasse qualcuno disposto ad adottarlo. Purtroppo il cane, al momento di scendere dal mezzo, si è liberato da pettorina e guinzaglio ed è scappato nei campi, in direzione Sospiro. Si sono mobilitati in tanto per cercarlo, è stata messa in campo anche un’esperta ricercatrice, Debora Fiora, ma purtroppo Oliver non è stato ancora trovato.

Ormai è scomparso da un mese, ma le speranze di ritrovarlo non si sono spente. Un altro appello arriva oggi da Emanuela, una volontaria, che chiede a chiunque si possa imbattere in Oliver di segnalare immediatamente la sua presenza. Chi dovesse avvistarlo è pregato di telefonare al numero 3387841668, magari inviando foto e luogo. Si stanno distribuendo volantini, ma purtroppo mancano le segnalazioni. C’è bisogno dell’aiuto di tutti per trovare Oliver, salvargli la vita e trovargli una casa.

S.P.

 

 

