Nazionali

Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri di nuovo genitori, è nato il secondo figlio Leandro

(Adnkronos) – “Benvenuto Leandro”. Così Lorenzo Musetti ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio, nato oggi, sabato 29 novembre, dall’amore con la compagna Veronica Confalonieri.  

Il tennista azzurro ha condiviso uno scatto in bianco e nero che ritrae alcuni dettagli del volto del neonato mentre stringe le dita dei due genitori. “L’amore si moltiplica”, ha scritto Musetti. Per la coppia si tratta del secondo figlio dopo Ludovico, nato il 15 marzo del 2024.  

 

Un anno particolarmente glorioso per il tennista numero 8 del mondo che ha appena concluso una stagione culminata con la qualificazione alle ATP Finals di Torino dove è stato eliminato ai gironi, perdendo contro Taylor Fritz e Carlos Alcaraz. 

