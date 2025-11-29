Venezuela, avvertimento di Trump: “Lo spazio aereo sia considerato interamente chiuso”

(Adnkronos) – Lo spazio aereo sul Venezuela “sia considerato interamente chiuso”. E’ l’avvertimento lanciato dal Donald Trump in un post su Truth social: “A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti.

Il post arriva dopo che il New York Times rivela che la settimana scorsa il Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con cui avrebbe discusso l’ipotesi di un incontro.

La scorsa settimana, la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti aveva avvertito le principali compagnie aeree di una “situazione potenzialmente pericolosa” quando si sorvola il Venezuela a causa di un “peggioramento della situazione di sicurezza e dell’aumento dell’attività militare nel Paese o nei dintorni”.