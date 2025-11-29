Vicario esce dalla porta e regala il gol al Fulham, che papera in Premier League

(Adnkronos) –

Papera per Guglielmo Vicario in Premier League. Oggi, sabato 29 novembre, il portiere azzurro del Tottenham si è reso protagonista di un grossolano errore che ha regalato il gol del 2-0 al Fulham al Tottenham Hotspur Stadium. L’ex estremo difensore dell’Empoli, ormai da tempo nel giro della Nazionale, ha esagerato nell’impostazione dal basso, avventurandosi sulla fascia destra e lasciando completamente sguarnita la porta.

Vicario ha poi rinviato il pallone, ma non abbastanza lontano. La sfera è infatti arrivata dalle parti di Wilson, che ha visto la porta libera e ha calciato da oltre 30 metri, trovando un tiro a giro su cui i difensori degli Spurs non sono riusciti a intervenire.