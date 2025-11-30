Antonelli nella bufera, ha fatto passare Norris? Le accuse social e le ‘scuse’ a Verstappen

(Adnkronos) –

Andrea Kimi Antonelli e un sorpasso incassato all’ultimo giro che ha scatenato alcuni ‘dubbi’ sui social. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso oggi, domenica 30 novembre, al quinto posto il Gran Premio del Qatar, venendo passato all’ultimo dei 57 giri previsti da Lando Norris, leader del Mondiale Piloti, che ha conquistato così la quarta posizione e soprattutto due punti che posso risultare decisivi per l’esito del Mondiale, che si deciderà nell’ultima gara ad Abu Dhabi dopo il trionfo di Verstappen in Qatar e il secondo posto di Piastri.

Su X tifosi e appassionati stanno puntando il dito contro Antonelli, con qualcuno che ‘suggerisce’ che il giovane pilota abbia fatto passare Norris di proposito. Una tesi che, in ogni caso, Kimi ha respinto mostrandosi molto dispiaciuto e infastidito per l’errore che gli è costato il quarto posto.

Al termine della gara, in zona mista di fronte ai giornalisti, Antonelli è andato a cercare Verstappen ed è sembrato quasi ‘scusarsi’ per quella disattenzione, prendendosi l’abbraccio dell’olandese. Poi si è lanciato in un pronostico per il Mondiale: “Per me Max ce la farà. Alla fine si trova in una posizione dove non ha niente da perdere”, ha detto a SkySport, “sicuramente ha una buona chance“.