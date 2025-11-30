Ultime News

30 Nov 2025 Stradivari per Vialli:
concerto in Auditorium
30 Nov 2025 Fiere Zootecniche: vince
Fantasy Darsena dal Piemonte
30 Nov 2025 Sant'Andrea, il fascino della
campagna imbiancata dalla brina
30 Nov 2025 I ragazzi dell'Einaudi
in viaggio studio a Malta
30 Nov 2025 Auto squarciata dal guard-rail:
27enne estratto vivo dalle lamiere
Nazionali

Atalanta-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. La Dea sfida oggi, domenica 30 novembre, la Fiorentina – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Palladino, che ha sostituito Ivan Juric sulla panchina bergamasca esordendo con una sconfitta al Maradona con il Napoli, si è riscattato in Champions League, dove ha battuto l’Eintracht Francoforte a domicilio per 3-0. 

Quella di Vanoli, subentrato a Pioli, ha invece pareggiato in casa con la Juve prima di perdere in Conference League, sempre al Franchi, per 1-0 con l’Aek Atene. 

 

La sfida tra Atalanta e Fiorentina è in programma oggi, domenica 30 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino 

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli 

 

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sulla piattaforma Dazn, sull’app SkyGo e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...