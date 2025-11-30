Ultime News

30 Nov 2025 L'arte effimera delle Madonnare
nel calendario APOM 2026
30 Nov 2025 Ritardi treni, Virgilio e Pasquali
chiedono incontro a Trenord
30 Nov 2025 Cremona e l’università: rendere
priorità comune una scelta vincente
30 Nov 2025 Donne a servizio dell'arte
Incontro su Maria Luisa Gatti Perer
30 Nov 2025 The Voice of Stradivari, il cd
presentato in auditorium Arvedi
Nazionali

Auto si ribalta e finisce nel canale, tre morti in provincia di Nuoro

(Adnkronos) – Tre morti in provincia di Nuoro per un incidente: il conducente ha perso il controllo di un’auto che è finita in un canale. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 27, in territorio di Villagrande Strisaili. L’auto è volata da un ponticello, si è ribaltata ed è finita nell’acqua. Non c’è stato niente da fare per i tre occupanti, il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso. Sul posto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco di Nuoro e i carabinieri di Lanusei. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...