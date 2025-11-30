Auto squarciata dal guard-rail:
27enne estratto vivo dalle lamiere
Terribile incidente sulla provinciale 235 lodigiana: autista miracolato, in ospedale con ferite non gravi
La foto scattata dai Vigili del Fuoco di Lodi intervenuti per prestare soccorso lascia poco spazio alla speranza. Eppure, quanto accaduto ha del miracoloso. Il conducente dell’auto trafitta e squarciata dal guard-rail è vivo ed è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi.
Il fatto risale alle prime ore di sabato: lungo la provinciale 235 a Lodi, un’auto con a bordo un 27enne è uscita di strada schiantandosi contro il guard-rail all’ingresso di un distributore. L’impatto, violentissimo, ha fatto penetrare la barriera metallica nell’abitacolo, passando tra il sedile del conducente e quello del passeggero e dividendo di fatto la vettura in due. Un incidente che in circostanze normali avrebbe avuto esiti tragici, ma il giovane è sopravvissuto riportando solo ferite non gravi: pochi centimetri hanno determinato la differenza tra la vita e la morte.
I vigili del fuoco sono intervenuti con cesoie e divaricatore per estrarre il ragazzo, intrappolato tra le lamiere. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Nel frattempo, il tratto stradale è stato messo in sicurezza.
La Polizia di Stato ha concluso i rilievi per chiarire la dinamica: l’ipotesi più probabile è la perdita di controllo del veicolo a causa dell’asfalto reso scivoloso dal maltempo. L’incidente si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti nelle settimane precedenti sullo stesso tratto, riaccendendo l’attenzione sulla pericolosità della cuspide del guard-rail, pare priva della protezione rimossa dopo un precedente schianto.