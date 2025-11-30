La foto scattata dai Vigili del Fuoco di Lodi intervenuti per prestare soccorso lascia poco spazio alla speranza. Eppure, quanto accaduto ha del miracoloso. Il conducente dell’auto trafitta e squarciata dal guard-rail è vivo ed è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi.

Il fatto risale alle prime ore di sabato: lungo la provinciale 235 a Lodi, un’auto con a bordo un 27enne è uscita di strada schiantandosi contro il guard-rail all’ingresso di un distributore. L’impatto, violentissimo, ha fatto penetrare la barriera metallica nell’abitacolo, passando tra il sedile del conducente e quello del passeggero e dividendo di fatto la vettura in due. Un incidente che in circostanze normali avrebbe avuto esiti tragici, ma il giovane è sopravvissuto riportando solo ferite non gravi: pochi centimetri hanno determinato la differenza tra la vita e la morte.

I vigili del fuoco sono intervenuti con cesoie e divaricatore per estrarre il ragazzo, intrappolato tra le lamiere. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Nel frattempo, il tratto stradale è stato messo in sicurezza.

La Polizia di Stato ha concluso i rilievi per chiarire la dinamica: l’ipotesi più probabile è la perdita di controllo del veicolo a causa dell’asfalto reso scivoloso dal maltempo. L’incidente si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti nelle settimane precedenti sullo stesso tratto, riaccendendo l’attenzione sulla pericolosità della cuspide del guard-rail, pare priva della protezione rimossa dopo un precedente schianto.

© Riproduzione riservata