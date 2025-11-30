Ultime News

Nazionali

Chieti, tragico incidente sulla Statale: tre donne morte nello scontro frontale tra due auto

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi, domenica 30 novembre, sulla statale 652 a Fondovalle Sangro vicino allo svincolo di Piane d’Archi nel territorio di Atessa in provincia di Chieti. Due auto – una Fiat Panda e una Ford Fiesta – si sono scontrate frontalmente. Tre donne sono morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Atessa e i sanitari del 118.  

I militari stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La circolazione è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato. 

