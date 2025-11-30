La quarta edizione del Premio Nazionale Lea Garofalo si è conclusa con un risultato straordinario: oltre 90 opere realizzate dagli studenti provenienti da diverse regioni d’Italia e una partecipazione intensa e appassionata ai dibattiti pubblici che hanno animato tutte le giornate.

Un’edizione segnata da un forte coinvolgimento dei giovani e da una presenza qualificata di ospiti, “i testimoni del nostro tempo”: donne e uomini che ogni giorno lottano contro mafie, ingiustizie sociali, violenze invisibili, silenzi istituzionali.

Le diverse iniziative – convegni, testimonianze, presentazioni, premiazioni – hanno attraversato i grandi temi che segnano il nostro presente: mafie, donne, violenza, economia, lavoro.

Temi affrontati senza retorica, nel solco di Lea Garofalo, che con il suo coraggio ha mostrato all’Italia cosa significa scegliere la libertà contro il ricatto del potere criminale.

Il successo dell’edizione 2025 conferma il Premio Nazionale Lea Garofalo come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla memoria attiva, alla cultura della legalità e alla valorizzazione delle voci più autentiche dell’impegno civile.

Grande partecipazione anche agli incontri dedicati ai testimoni del nostro tempo, un pubblico attento e numeroso che ha riempito ogni spazio e che ha seguito con entusiasmo tutte le sessioni, confermando l’importanza di creare luoghi di confronto reale, libero, non condizionato.

