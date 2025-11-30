Ultime News

30 Nov 2025 L'arte effimera delle Madonnare
nel calendario APOM 2026
30 Nov 2025 Ritardi treni, Virgilio e Pasquali
chiedono incontro a Trenord
30 Nov 2025 Cremona e l’università: rendere
priorità comune una scelta vincente
30 Nov 2025 Donne a servizio dell'arte
Incontro su Maria Luisa Gatti Perer
30 Nov 2025 The Voice of Stradivari, il cd
presentato in auditorium Arvedi
Nazionali

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello

(Adnkronos) – Due coniugi sono stati trovati morti oggi, domenica 30 novembre, nella loro abitazione a Firenze, in via Giampaolo Orsini, con ferite compatibili con un’arma da taglio. Entrambi italiani, l’uomo aveva 74 anni, mentre la moglie 68.  

Sul posto i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica della tragedia accaduta nel quartiere storico di Gavinana. Gli accertamenti sono ancora in corso e non è esclusa alcuna ipotesi.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...