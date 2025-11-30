Sulla carta sembra un cast meno forte rispetto a quelli a cui il Festival di Sanremo ci aveva abituati negli ultimi anni. La sensazione era nell’aria con la defezione annunciata di diversi big (nelle ultime settimana avevano smentito una eventuale partecipazione Tiziano Ferro, Annalisa, Alfa). Ma la febbre del Festival, seppur ancora tiepida, inizia a salire.

Carlo Conti ha annunciato la lista dei cantanti in gara. Non mancano gli habituè in grado di accontentare un pubblico dai gusti classici: Ermal Meta, Arisa, Malika Ayane, Raf, Francesco Renga. Torna Patty Pravo e torna anche la coppia Fedez – Marco Masini, già vista nella serata cover del 2025. Tanti i nomi che strizzano l’occhio ai giovanissimi: tra questi Luchè, Eddie Brock, Chiello, Sayf (che proprio la scorsa estate si esibì a Cremona sul palco del Tanta Robba Festival).

Una categoria a parte potrebbe essere quella dei “figli di”, se si considera che in gara ci saranno Leo Gassman (figlio di Alessandro), LDA (figlio di Gigi D’Alessio, in coppia con Aka 7even) e Tredici Pietro (nome d’arte di Pietro Morandi, figlio di Gianni).

Ancora troppo presto per conoscere i nomi di autori e produttori, che solitamente vengono resi noti in una seconda fase. In questo campo, come già accaduto nelle recenti edizioni, Cremona potrebbe monopolizzare (clicca qui per scoprire tutti gli autori “nostrani” protagonisti nel 2025). Il brano di Tommaso Paradiso, soltanto per fare un esempio, potrebbe essere tra quelli che parlano “cremonese”.

Giovanni Rossi

FESTIVAL DI SANREMO 2026: I BIG IN GARA

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

© Riproduzione riservata