Ultime News

30 Nov 2025 "Via Kiro": ok della Giunta, sarà
attorno al multipiano di via Dante
30 Nov 2025 Stradivari per Vialli:
concerto in Auditorium
30 Nov 2025 Fiere Zootecniche: vince
Fantasy Darsena dal Piemonte
30 Nov 2025 Sant'Andrea, il fascino della
campagna imbiancata dalla brina
30 Nov 2025 I ragazzi dell'Einaudi
in viaggio studio a Malta
Nazionali

Scontro sulla statale 106 in provincia di Cosenza, due morti

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente sulla strada statale 106 Radd Jonica, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. 

Il tratto, all’altezza del km 25, è stato temporaneamente chiuso al traffico, secondo quanto fa sapere Anas.  

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...