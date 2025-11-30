Ultime News

Nazionali

Serie A, Pisa-Inter 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter. I nerazzurri sfidano oggi, domenica 30 novembre, il Pisa in trasferta – in diretta tv e streaming – nella 13esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta all’ultimo minuto in Champions League, dove l’Atletico Madrid si è imposto 2-1 al Wanda Metropolitano, mentre nell’ultimo turno di campionato è stata battuta dal Milan per 1-0 nel derby della Madonnina. Il Pisa invece arriva dal pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. 

Nel prossimo turno di campionato l’Inter sfiderà il Como di Fabregas a San Siro, mentre il Pisa ospiterà il Parma. 

 

