Al via da Acquanegra Cremonese
il tour di Natale delle Pink Voices

In una Chiesa gremita, davanti ad un pubblico entusiasta, è partito da Acquanegra Cremonese il tour di Natale delle Pink Voices.

La formazione, diretta da Mimma D’Avossa e accompagnata da Marco Somenzi, ha proposto brani del suo repertorio, come Aggiungi un posto a tavola, Poster, Libertango, per poi inaugurare ufficialmente la stagione natalizia con canti della tradizione, da Mozart a Sister Act.

Grandi emozioni per tutti, standing ovation finale e tre bis a grande richiesta.

 

