CNA Cremona, in collaborazione con CNA Lombardia, promuove un incontro online dedicato al nuovo Conto Termico 3.0, introdotto dal Decreto 7 agosto 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025. La misura, che entrerà ufficialmente in vigore il 26 dicembre 2025, rappresenta un’importante opportunità per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni interessati alla riqualificazione energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il nuovo Conto Termico 3.0 mette a disposizione 900 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati alle pubbliche amministrazioni e 500 milioni ai soggetti privati. La misura si distingue per procedure più snelle e per un ampliamento degli interventi incentivabili, offrendo inoltre alcuni vantaggi significativi rispetto alle detrazioni fiscali:

· recupero più rapido degli incentivi;

· contributo diretto a fondo perduto, erogato tramite bonifico al soggetto che sostiene le spese;

· copertura fino al 65% dei costi, superiore al credito fiscale ordinario oggi compreso tra il 36% e il 50%.

L’iniziativa di CNA Cremona punta a fornire chiarimenti operativi, informazioni aggiornate e prime indicazioni sulle opportunità per le imprese del territorio.

Il webinar di approfondimento si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18.30 con il seguente programma:

· Ore 18.30 – Apertura lavori

· Intervento di Gualtiero Fiorina, coordinatore regionale CNA Installazione Impianti Lombardia

· Relazione tecnica – Daniele Cipeletti, titolare APE Srl e presidente Impiantisti Termoidraulici CNA Cremona

· Domande & Risposte

· Ore 20.00 – Chiusura dei lavori

“Il nuovo Conto Termico 3.0 – sottolinea CNA Cremona – rappresenta uno strumento strategico per sostenere gli investimenti nella riqualificazione energetica. Il nostro obiettivo è accompagnare imprese e professionisti nel comprendere da subito le opportunità della misura e prepararli all’entrata in vigore”. Per informazioni e per iscriversi al webinar contattare Elisa Capelletti della CNA di Cremona.

© Riproduzione riservata