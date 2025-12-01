Dirigenza medica e sanitaria, rinnovato il contratto

ROMA (ITALPRESS) – A conclusione di una trattativa iniziata lo scorso 1 ottobre e condotta a tempo di record, è stato sottoscritto all’Aran e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024 per l’area della Dirigenza Medica e Sanitaria. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli.

sat/gtr