Ultime News

1 Dic 2025 Raddoppio Mantova-Cremona-Codogno
in Consiglio Regionale
1 Dic 2025 Qualità della vita, Portesani:
"Sprofondo rosso"
1 Dic 2025 Incontro pubblico su riscaldamento
domestico e qualità dell’aria
1 Dic 2025 Manifattura lombarda: produzione
a +0.7% ed export protagonista
1 Dic 2025 Energia, al via il bando
"Green Heat 100%"
Nazionali

E’ morto Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis azzurro aveva 92 anni

(Adnkronos) –
E’ morto Nicola Pietrangeli. La leggenda del tennis azzurro aveva 92 anni. Nella sua straordinaria carriera, ha vinto due volte il Roland Garros (1959 e 1960) diventando il primo azzurro a conquistare un titolo dello Slam e da capitano ha guidato l’Italia al primo trionfo in Coppa Davis nel 1976. 

 

Pietrangeli, ad oggi unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, è il primatista mondiale di ogni epoca in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Nella manifestazione, per anni ha composto con Orlando Sirola il doppio più vincente del torneo (34 vittorie su 42 match). 

In un’epoca in cui il ranking non esisteva e le classifiche erano stilate dalla stampa, Pietrangeli è arrivato fino al numero 3 del mondo nel biennio 1959-1960. Tra il 1957 e il 1964 il suo nome è stato sistematicamente inserito nella top ten. Il suo palmares comprende complessivamente 48 titoli, comprese 2 edizioni degli Internazionali d’Italia. In una straordinaria bacheca, anche l’oro in singolare ai Giochi del Mediterraneo 1963 e il bronzo alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, dove il tennis sbarcò con un torneo di esibizione. 

